Призываю Азербайджан, не будем заниматься торгами, нужно вернуть армян: депутат ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы обсуждает вопрос возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских пленных. Как сообщает Арменпресс, в своем выступлении депутат Стефан Шеннах отметил, что сегодня он выступает не как содокладчик по Азербайджану, а как депутат ПАСЕ.

«Мы должны использовать этот форум для урегулирования конфликтов и достижения мира. В Азербайджане все еще есть пропавшие без вести, большое количество военнослужащих все еще находятся в плену в Азербайджане. Об этом необходимо говорить четко и со всей серьезностью», - сказал он.

Шеннах добавил, что во время войны погибло много мирных жителей, и важно с уважением относиться к противнику и идти к миру. «Прошу, призываю Азербайджан, давайте не будем заниматься торгами, были ли военнослужащие взяты в плен до или после войны. Их нужно вернуть домой», - сказал депутат ПАСЕ.