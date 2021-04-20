Обсуждены вопросы армяно-сербского сотрудничества в оборонной сфере

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 20 апреля принял временного поверенного в делах Сербии в Армении Татьяну Панайотович-Цветкович и новоназначенного военного атташе, подполковника Предрага Прлича (резиденция в Тегеране).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министр обороны поздравил подполковника Прлича и отметил, что назначение военного атташе в Армении свидетельствует о взаимной заинтересованности двух стран в развитии армяно-сербского сотрудничества в области обороны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, подчеркнута важность подписания соглашения в области обороны между правительством Республики Армения и правительством Республики Сербия.

Собеседники обсудили также проблемы региональной безопасности и представляющие взаимный интерес другие вопросы.