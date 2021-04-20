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Подписан договор о закупке 161 автобуса для Еревана

Подписан договор о закупке 161 автобуса для Еревана

На заседании Совета старейшин мэр Еревана Айк Марутян подписал договор на закупку на средства города 161 автобуса длиной 8,6 метра. Согласно договору срок поставки составляет 180 дней. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана.


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