Подписан договор о закупке 161 автобуса для Еревана
На заседании Совета старейшин мэр Еревана Айк Марутян подписал договор на закупку на средства города 161 автобуса длиной 8,6 метра. Согласно договору срок поставки составляет 180 дней. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана.
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