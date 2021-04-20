Между министерствами иностранных дел Армении и Казахстана состоялись политические консультации

20 апреля состоялись политические консультации заместителя министра иностранных дел Армении Армена Гевондяна с заместителем министра иностранных дел Казахстана Маратом Сыздыковым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе видеоконференции были подробно обсуждены актуальные вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны выразили готовность скоординировать усилия также и в интересах дальнейшего расширения договорно-правовой базы межгосударственного взаимодействия.

Заместители глав внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу тем, рассматриваемых в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Подтверждена обоюдная приверженность повышению эффективности указанных структур.

Консультации подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении плотного диалога.