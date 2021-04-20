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Азербайджан официально признал гибель около 3 тыс военнослужащих в ходе развязанной им войны

Азербайджан официально признал гибель около 3 тыс военнослужащих в ходе развязанной им войны

Военная прокуратура Азербайджана идентифицировала тела более 2889 погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих. Как передает Арменпресс, военная прокуратура этой страны сообщила, что идентификация 1481 тела произведена исключительно с помощью специальных экспертиз, в том числе анализов ДНК.

При этом не сообщается, сколько жертв еще не идентифицировано.

Тела 362 из 386 пропавших без вести военнослужащих были опознаны и переданы их семьям.


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