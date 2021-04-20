Азербайджан официально признал гибель около 3 тыс военнослужащих в ходе развязанной им войны
19:14, 20 Апрель, 2021
Военная прокуратура Азербайджана идентифицировала тела более 2889 погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих. Как передает Арменпресс, военная прокуратура этой страны сообщила, что идентификация 1481 тела произведена исключительно с помощью специальных экспертиз, в том числе анализов ДНК.
При этом не сообщается, сколько жертв еще не идентифицировано.
Тела 362 из 386 пропавших без вести военнослужащих были опознаны и переданы их семьям.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен