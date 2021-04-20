Азербайджан пытается решить спорные вопросы варварскими, а не цивилизованными методами: Мирзоян

Председатель НС Армении Арарат Мирзоян выступил на 9-й сессии Парламентской Ассамблеи Евронест. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, касаясь азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха, он отметил, что ксенофобское и ненавистническое поведение Азербайджана ясно демонстрирует, что эта страна пытается решить спорные вопросы варварскими, а не цивилизованными методами.

В своей речи спикер НС Армении отметил:

“Я рад выступить на 9-й очередной сессии Парламентской ассамблеи Евронест. С самого начала своего создания Евронест играл, и я надеюсь, продолжит играть объединяющую роль между Европейским Союзом и странами Восточного партнерства, тем самым внося свой вклад в продвижение ценностей, составляющих краеугольные камни Восточного партнерства.

Я убежден, что мы должны продолжать продвигать наши общие цели, уважая и справедливо оценивая жизненно важные интересы и приоритеты каждого государства-члена Ассамблеи.

Хочу подчеркнуть важность сотрудничества Армении с Европейским союзом, в частности, в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом, которое полностью вступило в силу 1 марта 2021 года. Соглашение поднимает двусторонние отношения между Арменией и Европейским Союзом на новый, более высокий уровень. Это всеобъемлющий документ, который создает прочную правовую основу для партнерства между двумя сторонами, очерчивает рамки сотрудничества в различных областях, начиная от юстиции, безопасности, экономики, сельского хозяйства и инфраструктуры до окружающей среды и климата, образования, науки. , культура и здоровье.

Мы уверены, что эффективное выполнение Соглашения Армения-ЕС принесет ощутимые результаты для наших граждан через продвижение демократии, повышение политической, экономической и социальной стабильности посредством обширных реформ, которые значительно улучшат качество жизни наших граждан.

В этом отношении парламент Армении внесет свой решительный вклад, не только поддерживая исполнительные органы в реализации Соглашения, но и играя свою надзорную роль. Мы уже запустили проект Twinning вместе с парламентами Греции и Италии с целью создания институционального потенциала для надлежащего надзора за повесткой дня Соглашения Армения-ЕС.

Я хотел бы воспользоваться возможностью и выделить принципы, закрепленные в Соглашении Армения-ЕС, которое подтверждает обязательства ЕС поддерживать усилия и подходы сопредседательства Минской группы ОБСЕ, основанные на принципах неприменения силы, равноправия и права людей на самоопределение.

Тем не менее, всего шесть месяцев назад мы стали свидетелями грубого нарушения Азербайджаном принципа неприменения силы: 27 сентября 2020 года Азербайджан развязал широкомасштабное военное наступление против Арцаха и, в конечном итоге, против Армении. Несмотря на множество фактов, свидетельствующих о том, что агрессия Азербайджана против Арцаха, напрямую поддерживаемая Турцией и аффилированными с ней иностранными боевиками-террористами, имела заранее спланированный характер, Азербайджан по-прежнему цинично обвиняет Армению в спровоцировании войны, в ходе которой они продемонстрировали беспрецедентное насилие и совершили массовые военные преступления. 44-дневная агрессивная война привела к огромным человеческим потерям и неизмеримому материальному ущербу. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех депутатов Европарламента, которые стояли на стороне правды, осуждая действия азербайджанской стороны.

Последовательные и преднамеренные нарушения Азербайджаном Трехстороннего заявления от 9 ноября продолжают серьезно подрывать полное выполнение Заявления и создают новые проблемы для регионального мира и безопасности.

Обязанность освободить и репатриировать военнопленных, а также заложников и других удерживаемых лиц недвусмысленно оговаривается в Заявлении от 9 ноября. Однако азербайджанская сторона продолжает под разными предлогами игнорировать собственные обязательства.

Также уважаемые члены Европарламента Марина Кальюранд, Андрей Ковачев и Желяна Зовко заявили, что правительство Азербайджана не выполнило временные меры Европейского суда по правам человека, который обязал Азербайджан предоставить информацию об условиях содержания удерживаемых лиц, состоянии их здоровья, а также принятые меры по их возвращению. Я хочу прояснить для наших европейских коллег, что подобные действия Азербайджана создают серьезные риски для разблокировки региональных инфраструктур и создания стабильности на Южном Кавказе.

Более того, правительство Азербайджана продолжает политику армянофобии, которой они подпитывают своих граждан на протяжении десятилетий. Буквально несколько дней назад Азербайджан продемонстрировал еще один подлый пример ненависти в так называемом “парке” военных трофеев, продемонстрировав каски армянских солдат, погибших во время войны.

Подобное ксенофобское и ненавистническое поведение ясно демонстрирует, что Азербайджан пытается разрешить спорные вопросы варварскими и нецивилизованными способами.

Мы призываем наших коллег осудить незаконные и предосудительные действия Азербайджана. Возвращение военнопленных и других удерживаемых лиц должно быть завершено как можно скорее без каких-либо предварительных условий и искусственно созданных препятствий.

Подводя итог, хочу констатировать, что нагорно-карабахский конфликт до сих пор не решен, так как право народа Нагорного Карабаха на самоопределение не реализовано. Уверены в продолжении переговоров по мирному урегулированию конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы и призываем всех наших международных партнеров поддержать работы в этом формате.

Уважаемые коллеги,

Возвращаясь к внутренним вопросам Армении, хочу сообщить, что представленные в парламенте политические партии пришли к соглашению о проведении досрочных парламентских выборов 20 июня. У нас есть необходимая политическая воля для организации свободных и справедливых выборов, как это было в 2018 году. И все граждане Армении могут продемонстрировать свою волю и сформировать демократически избранное правительство, что является единственным легитимным способом власти. Я надеюсь, что Европейский парламент вместе с другими международными партнерами будет присутствовать для проведения как долгосрочного, так и краткосрочного наблюдения за выборами. Несмотря на все трудности, вызванные COVID 19 и войной, демократические изменения в Армении необратимы”.