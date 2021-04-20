В одной из воинских частей обнаружено тело солдата-срочника

Возле воинской части N, расположенной в южном направлении Республики Армения, 20 апреля, около 11.00 часов, обнаружено тело призывника той же воинской части Нарека Севаковича Хачатряна. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны Армении.

«Нарек Хачатрян был призван в 2021 году. Его тело обнаружили повешенным на дереве», - говорится в сообщении Минобороны.

Ведется следствие.