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Был технический сбой: член делегации РФ в ПАСЕ о голосовании по вопросу армянских пленных

Был технический сбой: член делегации РФ в ПАСЕ о голосовании по вопросу армянских пленных

Представитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Сергей Пахомов прокомментировал голосование российской делегации по вопросам армянских пленных.

Как передает Арменпресс, на своей страничке в Instagram в ответ на вопрос одного из подписчиков депутат сообщил, что при голосовании по этому вопросу произошeл технический сбой у всей делегации.

“Мы тоже не очень верим в совпадения. Соответствующие заявления мы подали”, — написал Пахомов.

Напомним, против внесения вопроса пленных в повестку весенней сессии проголосовал 21 депутат, в том числе пять членов российской делегации. Еще семь депутатов из РФ воздержались. Тем не менее большинством голосов "за" вопрос был включен в повестку.


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