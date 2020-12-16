Предстоящие на 21 апреля мероприятия
18:01, Апрель 20, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 21:46 Арман Андреасян стал бронзовым призером Чемпионата Европы по вольной борьбе
- 21:02 Азербайджан нарушает не только трехстороннее заявление, но и ряд важных конвенций: португальский депутат ПАСЕ
- 20:56 Мы призываем правительство Азербайджана освободить военнопленных: французский депутат ПАСЕ
- 20:51 Наши пленные соотечественники должны вернуться в Армению: Рубинян в ПАСЕ
- 20:43 Мелкумян депутатам ПАСЕ: Что бы вы сделали, если бы эти пленники были французами или немцами?
- 20:11 Отказ вернуть пленных является нарушением прав человека и Женевских конвенций: депутат ПАСЕ
- 20:04 Призываю Азербайджан, не будем заниматься торгами, нужно вернуть армян: депутат ПАСЕ
- 19:51 Обсуждены вопросы армяно-сербского сотрудничества в оборонной сфере
- 19:42 Подписан договор о закупке 161 автобуса для Еревана
- 19:14 Азербайджан официально признал гибель около 3 тыс военнослужащих в ходе развязанной им войны
- 19:11 Между министерствами иностранных дел Армении и Казахстана состоялись политические консультации
- 19:04 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 19:00 Стороны должны уважать друг друга и работать во имя длительного мира: генсек СЕ о Арцахе
- 18:55 Азербайджан пытается решить спорные вопросы варварскими, а не цивилизованными методами: Мирзоян
- 18:48 В одной из воинских частей обнаружено тело солдата-срочника
- 18:40 Был технический сбой: член делегации РФ в ПАСЕ о голосовании по вопросу армянских пленных
- 18:01 Предстоящие на 21 апреля мероприятия
- 17:44 Главы МИД Армении и ОАЭ обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
- 17:40 В Армению прибыла делегация Ливана для участия в церемонии по случаю годовщины Геноцида армян
- 17:29 Пошел на попятную? Принц Гарри пытается помириться с отцом
- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-04-21
- 17:19 Азиатские индексы - 20-04-21
- 17:04 В России за сутки выявили 8 164 случая заражения коронавирусом
- 16:44 “Реликвии, которые не молчат”: Музей истории запускает онлайн выставку
- 16:28 Германия хочет продолжить торговлю с Россией, заявила Меркель
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15:38, 13.04.2021
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