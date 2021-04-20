Главы МИД Армении и ОАЭ обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 20 апреля провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники коснулись процесса реализации договоренностей, достигнутых в рамках рабочего визита министра Айвазяна в ОАЭ, обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

В контексте шагов по расширению политического диалога стороны подчеркнули важность проведения взаимных визитов и консультаций между ведомствами.

Министры иностранных дел Армении и ОАЭ подробно обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.