Пошел на попятную? Принц Гарри пытается помириться с отцом

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри решил наладить отношения со своим отцом Чарльзом после скандального интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри. Как передает Арменпресс, об этом пишет РИА ФАН.

В начале марта Гарри и его супруга Меган дали эксклюзивное интервью Опре Уинфри, где обвинили представителей Букингемского дворца в расизме. По их словам, кто-то из королевской семьи, но не Елизавета II или принц Филип, выражал опасения относительно цвета кожи будущего ребенка Маркл, и что ее саму временами посещали мысли о суициде.

Принц Чарльз не смог принять оскорбительное публичное выступление сына и снохи в период тяжелой болезни ныне покойного мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа.

Инсайдеры издания The Mirror рассказали, Гарри предпринял попытку помириться со своим отцом после смерти дедушки.

"Он написал отцу очень личное письмо, чтобы попытаться все исправить, но напряжение все еще сохраняется. Ситуацию не удалось наладить так, как этого хотел Гарри", – отметили источники из окружения герцога Сассекского.

По их словам, принц объяснил Чарльзу причину, по которой снял с себя королевские обязанности, а также уверил, что сохранит уважение к монархии и Букингемскому дворцу.

Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив пару месяцев до своего столетия.