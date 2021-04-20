Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-04-21

ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 20 апреля, курс доллара США сократился на 0.32 драмa и составил 521.89 драм. Курс евро вырос на 0.60 драмa и составил 629.29 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 6.85 драм. Курс британского фунта вырос на 4.20 драмa и составил 729.86 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 17.42 драмa и составила 29774.6 драм. Цена серебра сократилась на 0.86 драмa и составила 438.02 драм. Цена платины выросла на 373.58 драмa и составила 20504.12 драм.