В России за сутки выявили 8 164 случая заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 164, до 4 718 854. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 9 631. Всего уже выздоровели 4 343 229 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92% от общего числа заразившихся.

В настоящее время в России продолжают лечение 269 318 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 379 против 346 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 106 307 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,25%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 996, до 1 068 048. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,19%. Днем ранее было выявлено 2 279 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 17 754, следует из сообщения штаба.

Было выписано по выздоровлению 1 583 пациента за сутки, за все время вылечились 974 229. В настоящее время в столице продолжают лечение 76 065 человек.