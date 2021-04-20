Германия хочет продолжить торговлю с Россией, заявила Меркель

Германия намерена продолжить торговлю с Россией, в этой связи было принято решение о поддержке строительства "Северного потока — 2, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У меня возникает впечатление, что в вопросе о "Северном потоке — 2" идет речь о конфликте (относительно позиции некоторых стран Европы в отношении трубопровода - ред), который более масштабен и относится к вопросу, как широко мы хотим вести торговлю с Россией, в частности, в энергетической сфере. Германия приняла решение о строительстве "Северного потока — 2", - сказала Меркель.

Она добавила, что Германия продолжает поддерживать Украину в качестве страны-транзитера российского газа в Европу.