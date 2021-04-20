Ереванская основная школа № 49 будет названа именем скульптора Ара Арутюняна

Основная школа №49 административного района Еревана Эребуни будет названа именем скульптора-монументалиста Ара Арменовича Арутюняна.

Как передает Арменпресс, проект представил и. о. начальника Управления общего образования аппарата мэрии Еревана Карен Саргсян.

“От дочери скульптора Ара Арутюняна Сусанны Арутюнян было представлено ходатайство о переименовании основной школы 49 административного района Эребуни города Еревана в честь выдающегося скульптора-монументалиста. Коллегиальный орган управления ГНКО “Основная школа № 49”, педагогические и родительские советы положительно оценили предложение о переименовании школы именем Ара Арутюняна”, - отметил Саргсян”.

Решение было принято единогласно - 32 голосами “за”. Ара Арутюнян родился в Ереване в 1928 году. Он - автором монумента “Мать Армения”, общая высота которого 54 метра. Монумент установлен в 1967 г. Наиболее известные работы скульптора - памятник Саят-Нове (1963 г.), памятник Комитасу (1988 г.). Ара Арутюнян одним из первых начал создавать пространственные скульптурно-архитектурные комплексы, как то: скульптурный комплекс Академического театра имени Габриэла Сундукяна, Мемориал героической битвы Сардарапата. Он - автор более 40 памятников, скульптурно-архитектурных комплексов, скульптур, которые находятся в Армении, в России, во Франции, в Италии, на Филиппинах и в других странах. Ара Арутюнян скончался в 1999 году.