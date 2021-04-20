Администрация президента США ответила на письмо армянских историков, касающееся Геноцида армян

Администрация президента США Джо Байдена ответил на письмо армянских историков относительно термина “геноцид”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил директор Института истории Национальной академии наук Армении Ашот Мелконян.

Во время круглого стола “Геноцид армян. Ответственность Турции вчера и сегодня” Ашот Мелконян опубликовал содержание ответа, полученного из отдела переписки Администрации президента США.

В письме администрация президента США Байдена и вице-президента Харриса, поблагодарив армянских историков за установление связи и предоставленную информацию, оценила любую возможность общения с ними.

“Наша страна сталкивается с множеством проблем. Письма, подобные Вашему, помогают нам лучше понять, чем администрация Байдена-Харриса может Вам помочь. Мы внимательно изучим письмо, и постараемся придать ему ход”, - прочитал Мелконян, ответ на письмо армянских историков.

По словам Мелконяна, письмо Ассоциации армянских историков и научного сообщества дошло до резиденции президента США благодаря усилиям геноцидоведа Анаит Хосроевой.

Учитывая, что в вопросе признания Геноцида армян со стороны США решающей является позиция президента, Ассоциация армянских историков и научное сообщество направили Джо Байдену письмо, чтобы в преддверии 24 апреля был сделан соответствующий вывод в вопросе произнесения слова “геноцид”.

Палата представителей США приняла резолюцию, признающую и осуждающую геноцид армян 30 октября 2019 года, а Сенат - 12 декабря того же года.