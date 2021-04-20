СМИ: турецкие войска обстреляли селения в провинции Ракка

Артиллерия турецких войск и подконтрольных Анкаре наемников подвергла во вторник обстрелу мирные селения, расположенные на севере провинции Ракка в Сирии. Как сообщило сирийское государственное агентство SANA, в результате обстрела есть раненые среди мирного населения, передает Арменпресс.

По информации источников агентства, обстрел населенных пунктов велся с территории дислокации турецких войск и подконтрольных им террористических группировок близ границы с Турцией. В результате ударов артиллерии наиболее пострадали населенный пункт Сейда округа Айн-Иса, а также дороги, ведущие к нему. Серьезный ущерб нанесен жилым домам в регионе, подчеркивается в сообщении SANA.

В декабре прошлого года военные действия возобновились вокруг города Айн-Иса, который расположен рядом со стратегическим шоссе Алеппо - Камышлы. Курдские бойцы из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) отразили несколько атак поддерживаемых Анкарой формирований. Командование СДС отказалось вывести свои отряды из Айн-Исы и ее окрестностей.

Непрерывные артобстрелы, однако, привели к тому, что мирное население стало покидать свои дома и перемещаться на юг в направлении административного центра Ракки, находящегося в 55 км от Айн-Исы.