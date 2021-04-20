25 апреля на всей территории Армении будет проведена общегосударственная посадка деревьев

25 апреля в рамках инициативы “10 млн деревьев” на всей территории Армении будет проведена общегосударственная посадка деревьев.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил министр окружающей среды Армении Романос Петросян.

“На территории Армении планируется посадить 300 000 деревьев. В Арагацотнской, Араратской, Лорийской, Сюникской, Вайоцдзорской областях будет посажено по 7 000 саженцев. В Армавирской и Тавушской областях планируется посадить по 6 000 саженцев, в Гегаркуникской -8 000, в Котайкской и Ширакской областях - по 10 000 саженцев.

Еще 200 000 Министерство сельского хозяйства предусмотрело совместно с органами государственного управления и местного самоуправления, общеобразовательными учреждениями и другими ведомствами посадить на территориях всех областных лесхозов ГНКО “Армлес” - более 60 га.