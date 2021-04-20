Ежегодный республиканский конкурс юных композиторов им. Э.Мирзояна состоится в мае

С 10 по 13 мая по инициативе Союза композиторов Армении состоится 8-й ежегодный республиканский конкурс молодых композиторов имени великого композитора, народного артиста СССР Эдуарда Мирзояна, который в этом году будет проведен уже в 8-й раз. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Конкурс проводится при содействии Министерства МОКС Республики Армения в партнерстве с Национальным филармоническим оркестром Армении и Государственной консерваторией Еревана.

На церемонии открытия конкурса, которая состоится 10 мая в 15:30 в концертном зале Арама Хачатуряна выступит Национальный филармонический оркестр Армении. В тот же день выступят и победители первого конкурса Э. Мирзояна. 11 мая в Союзе композиторов пройдут отборочные туры по двум возрастным категориям, а 13 мая на гала-концерте и церемонии награждения прозвучат произведения победителей конкурса.

Как и в предыдущие годы, в этом году в конкурсе Мирзояна участие примут юные армянские композиторы по двум возрастным категориям до 18 лет. Члены младшей группы (до 13 лет) должны представить 1 произведение, написанное для любого инструмента (максимум на 10 минут), а члены старшей группы (14-18 лет) должны представить 1 произведение, написанное для 4 инструментов (максимум на 15 минут).

Все участники получат свидетельства об участии, поощрительные подарки, возможность записи в Акустической лаборатории Ереванской государственной консерватории, а участники, занявшие призовые места, также получат сертификаты и именные кубки конкурса. Будут вручены денежные премии победителям обеих категорий и преподавателям победивших участников.

Заявки необходимо отправить на страницу конкурса в Facebook до 8 мая, приложив копию паспорта или свидетельства о рождении, а также ноты произведения. Они могут быть и рукописными, но читаемыми.

Для получения дополнительной информации звоните по номеру 055 07 07 80.