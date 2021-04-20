В Ереване 24 апреля некоторые улицы будут перекрыты

Для обеспечения безопасности участников церемонии поминания жертв Геноцида армян по случаю 106-й годовщины на Мемориале Цицернакаберд, 24 апреля с 06:00 будет ограничено движение транспорта на ряде улиц столицы. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Полиция Армении.

“В частности, будет перекрыто движение с улицы Ленинградян в направлении Цицернакабердского шоссе, с перекрестка улиц Исакова и Афин в направлении улицы Афин и с моста, прилегающего к Ереванской ГЭС Разданского ущелья, по направлению к проспекту Исакова”, - говорится в заявлении полиции.