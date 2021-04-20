Совет старейшин дал согласие инициативе “Соглашение мэров во имя климата и энергии”

Совет старейшин Еревана решил дать согласие на инициативу Европейского союза “Соглашение мэров во имя климата и энергии”.

Как передает «Арменпресс», проект представил начальник Природоохранного управления аппарата мэрии Еревана Геворг Назарян.

“Мэрия Еревана с 9 сентября 2014 года присоединилась к инициативе ЕС “Соглашение мэров”, в рамках которого взяла на себя обязательство до 2020 года сократить выбросы парниковых газов как минимум на 20% и способствовать развитию городского хозяйства. Проектом данного решения Совета старейшин Еревана дается согласие на присоединение к инициативе “Соглашение мэров за климат и энергию”, по которому Ереван берет на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года как минимум на 30% и повышению сопротивляемости в результате адаптации к изменению климата Еревана. После присоединения к соглашению будет пересмотрена программа ЕС и будут предусмотрены экологические мероприятия, направленные на смягчение и адаптацию к изменению климата”, - представил Назарян.

Учитывая присоединение Еревана к соглашению, ЕС утвердил грант в размере 8 млн евро на строительство новой мусорной свалки, также был предоставлен грант в размере 1 млн евро для реализации программы “Солнечная община”.

Решение было принято единогласно, 32 голосами “за”.