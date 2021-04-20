Переизбранный на шестой срок президент Чада умер от боевых ранений

Президент Чада Идрисс Деби Итно умер от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев. Об этом сообщило во вторник Agence France Press (AFP) со ссылкой на государственное телевидение Чада.

Ранее во вторник он был в шестой раз утвержден на посту главы государства после подведения итогов прошедших 11 апреля выборов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.