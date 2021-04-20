Совет старейшин Еревана решил выделить ЗАО “Ереванский автобус” 300 млн драмов

Совет старейшин Еревана ЗАО “Ереванский автобус” для приобретения акций в уставном капитале решил выделить 300 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», проект на третьем заседании 6-ой сессии Совета старейшин представил заместитель мэра Еревана Сергей Нерсисян.

“С учетом высокой вовлеченности ЗАО “Ереванский автобус” в профилактических мероприятиях во время эпидемии, участия во время войны в прошлом бюджетном году, а также и в текущем бюджетном году, проектом предлагается направить ЗАО 300 млн драмов на приобретение акций в уставном капитале организации”.

Решение было принято 38 голосами “за”.