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Совет старейшин Еревана решил выделить ЗАО “Ереванский автобус” 300 млн драмов

Совет старейшин Еревана решил выделить ЗАО “Ереванский автобус” 300 млн драмов

Совет старейшин Еревана ЗАО “Ереванский автобус” для приобретения акций в уставном капитале решил выделить 300 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», проект на третьем заседании 6-ой сессии Совета старейшин представил заместитель мэра Еревана Сергей Нерсисян.

“С учетом высокой вовлеченности ЗАО “Ереванский автобус” в профилактических мероприятиях во время эпидемии, участия во время войны в прошлом бюджетном году, а также и в текущем бюджетном году, проектом предлагается направить ЗАО 300 млн драмов на приобретение акций в уставном капитале организации”.

Решение было принято 38 голосами “за”.


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