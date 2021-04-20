Крайне строгие условия: что ожидается от изменений в миграционной сфере РФ

Граждане стран СНГ, незаконно пребывающие на территории России, должны покинуть страну до 15 июня. Это связано с ужесточением миграционных законов России. Согласно заявлению МВД России, в результате ужесточения миграционных законов около 61 000 граждан Армении придется покинуть пределы России до 15 июня. Как сообщила на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» эксперт по программе трудовой миграции НПО “Армянский Каритас” Тадевик Бежанян, это предварительная цифра, не исключено, что она может быть и выше.

“Думаю, это число может быть в два или три раза больше. Это граждане, у которых установлен крайний срок миграционной регистрации, возможно и нарушение въезда. У них может не быть трудового договора: в базе данных есть сведения, что они незаконны. Предполагается, что эти граждане получили запрет на въезд за то или иное нарушение. Они вовремя их не обжаловали, значит, они находятся в России нелегально. Единственный вариант - выехать из России”, - заявила Татевик Бежанян.

По словам Нелли Давтян, сотрудника по связям с общественностью Миграционной службы Армении, с этой проблемой сталкиваются как граждане других стран СНГ, так и граждане Армении, находящиеся в России нелегально.

“Как и у других стран СНГ, у властей Армении также на данный момент нет никаких инструментов для вмешательства в эти процессы. Я имею в виду разработку политики и ее реализацию. Что нам нужно сделать в данный момент, так это сообщить нелегальному мигранту, что его ждет, что он будет депортирован, если не вернется в Армению добровольно”, - сказала Нелли Давтян.

Кроме того, 7 июля вступит в силу поправка к процессу контроля над международными перевозками, согласно которой у иностранного перевозчика будут проблемы на границе, если не будет уплачен штраф на границе. На данный момент это относится к экспедиторам, но когда границы откроются, это будет применяться и к прямым грузовым перевозкам.

В российский законодательный орган вскоре поступит и ряд других поправок. По словам Татевик Бежанян, предлагаемые этим пакетом изменения устанавливают довольно жесткие правила игры. Мигранты столкнутся с очень серьезными трудностями.

“Ожидаются большие перемены. Граждане СНГ и 61 страны в течение года в каждые 180 дней могут находиться там лишь 90 дней. Новый проект предусматривает довести этот срок до 30 дней в пределах 365 дней. Срок сокращен в несколько раз. При длительном пребывании гражданин должен пройти медицинское обследование, сдать отпечатки пальцев, иметь медицинскую страховку, сдать экзамен по русскому языку, истории России, русской культуре, оформить удостоверение личности с чипом, которое должно войти во всемирную спутниковую навигационную систему”, - представила Татевик Бежанян.

Согласно другому предложенному изменению, трудовому мигранту будет очень сложно сменить место работы. Иностранные граждане должны будут зарегистрироваться в реестре вакансий для иностранных граждан, а работодатель будет обязан зарегистрироваться в электронном реестре работодателей и предпринимателей. Лишь так можно будет устроиться на работу.

Миграционная служба Армении, общественная организация “Армянский Каритас” открыты для любых консультаций, граждане могут обращаться по любым вопросам.