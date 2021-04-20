В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв
14:49, 20 Апрель, 2021
Взрыв произошел в резиденции губернатора провинции Забуль на юге Афганистана, несколько человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в офисе главы региона.
"Взрыв произошел во дворце губернатора провинции Забуль ... взрыв был направлен на председателя совета провинции Атаджана Хака Баяна, который, как и несколько других людей, пострадал", - заявил источник.
Он добавил, что подробности появятся позже,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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