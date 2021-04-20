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В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв

В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв

Взрыв произошел в резиденции губернатора провинции Забуль на юге Афганистана, несколько человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в офисе главы региона.

"Взрыв произошел во дворце губернатора провинции Забуль ... взрыв был направлен на председателя совета провинции Атаджана Хака Баяна, который, как и несколько других людей, пострадал", - заявил источник.

Он добавил, что подробности появятся позже,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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