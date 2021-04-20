В резиденции губернатора на юге Афганистана произошел взрыв

Взрыв произошел в резиденции губернатора провинции Забуль на юге Афганистана, несколько человек пострадали, сообщил РИА Новости источник в офисе главы региона.

"Взрыв произошел во дворце губернатора провинции Забуль ... взрыв был направлен на председателя совета провинции Атаджана Хака Баяна, который, как и несколько других людей, пострадал", - заявил источник.

Он добавил, что подробности появятся позже,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.