В Минфине Армении состоялось профессиональное обсуждение с участием российских экспертов

В Министерстве финансов Армении прошел тренинг-обсуждение с участием российских экспертов. В нем приняли участие сотрудники Управления организации бюджетными процессами Министерства финансов Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве финансов.

Обсуждение было организовано в рамках соглашения, подписанного Арменией и Минфином России в 2017 году.

Исполняющая обязанности начальника Управления бюджетными процессами Министерства финансов Рузанна Габриелян приветствовала участников дискуссии и эту возможность повышения профессиональных навыков назвала очень важной.

Российские эксперты Дмитрий Андреев и Александр Евич представили свои исследования по нескольким программам в сфере здравоохранения и образования Армении и свое научно-методическое и техническое содействие сфере управления общественными финансами.

Российские эксперты ответили на многочисленные вопросы сотрудников Минфина, развернулось активное профессиональное обсуждение.

За три года после подписания соглашения 2017 году между Министерствами финансов Армении и России, было проведено в общей сложности 33 международных, 56 образовательных семинаров, в которых свои навыки развили многие сотрудники Министерства финансов Армении.

В результате совместной работы были разработаны законопроекты, регулирующие финансово-экономическую сферу, внесены изменения в Налоговый кодекс, была выработана концепция реформ в сфере международного налогообложения и цифровой экономики и т. д.