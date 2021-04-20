Наира Зограбян призвала ПАСЕ использовать все рычаги для освобождения армянских пленных

В ходе обсуждения приоритетов Совета Европы в Парламентской ассамблее Совета Европы депутат фракции ППА Национального собрания Армении, член армянской делегации в ПАСЕ Наира Зограбян коснулась вопроса армянских пленных, содержащихся в Азербайджане.

Наира Зограбян призвала Ассамблею дать оценку политике арменофобии Азербайджана и использовать все свои рычаги для освобождения армянских пленных. «Арменпресс» представляет выступление Наиры Зограбян.

“Сегодня мы обсуждаем очень важный доклад - приоритеты и стратегию нашей структуры.

То, что в последние годы Совет Европы и наша Ассамблея при определении своих приоритетов переживают очень странные трансформации, это факт.

Для меня, по крайней мере, непонятно, почему Совет Европы, который, кажется, превратился в антироссийский клуб, во всех своих последних повестках дня вопрос номер один выбирает вопрос российского оппозиционера Алексея Навального. Между тем, то, что происходит в 21 веке в некоторых странах-членах Совета Европы, просто потрясает. Несколько дней назад в Баку открылась беспрецедентная по своему цинизму выставка военных трофеев, захваченных у армянской стороны в последней Арцахской войне, и нужно было увидеть, как Алиев гордо шел мимо шлемов, снятых с убитых армянских солдат, нужно было видеть, как азербайджанские дети веселились, душа манекены армянских солдат.

Сегодня именно этот вопрос фашистской выставки в Баку должен был стать одним из приоритетных вопросов. Посетители привели с собой своих детей, которые заявляли, что армяне -их генетические враги.

Спустя шесть месяцев после войны у нас есть сотни военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана, и Азербайджан не только отказывается предоставить в Европейский суд по правам человека четкую информацию об армянских военнопленных, но и цинично заявляет, что они не являются военнопленными. Кстати, одного из военнопленных недавно похоронили родители. Я хочу понять, почему Комиссар Совета Европы по правам человека до сих пор не посетил бакинские тюрьмы, чтобы увидеть, в каких бесчеловечных условиях содержатся армянские военнопленные.

Уважаемые коллеги, когда государства-члены Европы, Азербайджан и Турция самым циничным образом нарушают права человека, когда Алиев заявляет, что они выиграли эту войну, потому что вырастили целое поколение азербайджанской молодежи с ненавистью к врагу, вот такие расистские, антиармянские заявления должны быть предметом обсуждения нашей структуры. В противном случае, мы основные ценности нашей структуры заменяем фальшивыми повестками дня.