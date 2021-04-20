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“Атис” - бронзовый призер чемпионата Армении по баскетболу среди женщин

“Атис” - бронзовый призер чемпионата Армении по баскетболу среди женщин

 Клуб “Атис” в женском чемпионате Армении по баскетболу занял  3-е место.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация баскетбола Армении. В борьбе за 3-е место “Атис” со счетом 64-44 победил “Эребуни”. Самым результативным игроком встречи была признана Мане Шагинян (“Атис”), которая набрала 21 очко.

Напомним, что в финале женского чемпионата Армении по баскетболу Vbet 2020-2021 гг.  поборются клубы “Лес Фоксес” и “Ереван Баскет”.

Матч состоится 23-го апреля в бывшем спорткомплексе “Мика”. Начало матча - в 20:15. Вход свободный.


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