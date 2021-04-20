Нефть подорожала на фоне ослабления доллара США

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник на фоне ослабления доллара США, которое способствует повышению спроса на активы, номинированные в долларах.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по московскому времени во вторник составила $67,75 за баррель, что на $0,7 (1,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,28 (0,4%) - до $67,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $64 за баррель, что на $0,62 (0,98%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,25 (0,4%) - до $63,38 за баррель,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

S&P Global Platts также отмечает оптимизм инвесторов в связи с улучшением прогнозов эпидемиологической ситуации в Европе, который, однако, сдерживается высокой заболеваемостью в Индии.

"Энергетический рынок пристально следит за Индией, поскольку текущий скачок (заболеваемости - ИФ) вынуждает нефтеперерабатывающие предприятия приостанавливать производство и вызывает опасения по поводу потенциального нового штамма", - сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Между тем Arabian Gulf Oil Co. (Agaco), принадлежащая Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии, приостановила добычу на своих нефтяных месторождениях из-за задержки правительством страны выплат компании с сентября, сообщает S&P Global Platts.