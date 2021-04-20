Президент ФИФА о создании Суперлиги
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино по поводу создания Суперлиги сделал резкое заявление.
“Я много работал, чтобы сохранить ценности европейского футбола. Но теперь мы видим, что некоторые люди выбрасывают их в угоду краткосрочной выгоде”, - передает слова президента ФИФА «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
12 европейских футбольных клубов объединились вокруг идеи создания Суперлиги. Суперлигу представит турнир, участниками которого будут 20 команд, 15 из которых - неизменные клубы. Остальные 5 команд получат право участвовать в турнире, преодолев квалификационный раунд.
Основателями Суперлиги являются команды «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».
Инициаторами Суперлиги являются президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владельцы «Манчестер Юнайтед» братья Глейзер. Клубы-участники предварительно получат по 89 - 310 млн евро.
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