Премьер-министр Армении почтил память Командоса

Премьер-министр Никол Пашинян посетил могилу Героя Арцаха, генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

Премьер-министр возложил цветы к могиле легендарного военного деятеля и воздал дань памяти Аркадия Тер-Тадевосяна.