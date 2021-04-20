Премьер-министр Армении почтил память Командоса
Премьер-министр Никол Пашинян посетил могилу Героя Арцаха, генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.
Премьер-министр возложил цветы к могиле легендарного военного деятеля и воздал дань памяти Аркадия Тер-Тадевосяна.
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