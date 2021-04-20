“Просвещенная Армения” в выборах будет участвовать не в альянсе

На предстоящих внеочередных парламентских выборах партия “Просвещенная Армения” будет участвовать в одиночку, без альянса. Об этом, как сообщает «Арменпресс», на брифинге Национального собрания заявил депутат от фракции “Просвещенная Армения” Геворг Горгисян.

“Партия “Просвещенная Армения” приняла решение баллотироваться на выборах одной, со своим брендом и своим списком”, - сказал депутат.

Касаясь вопроса, получили ли они ответ на предложение лидера ППА Эдмона Марукяна, направленное бывшим правительственным чиновникам, которые хотят участвовать во внеочередных выборах, проводят ли они обсуждение с оппозицией, Горгисян ответил “Предложение сделано публично. У нас нет переговоров с какой-либо силой”.

Депутат заверил, что если и будут переговоры с какой-либо силой, то не за кулисами.

Ранее руководитель оппозиционной фракции “Просвещенная Армения” Национального собрания Армении Эдмон Марукян с трибуны НС выразил уверенность в том, что в случае баллотирования второго президента Армении Роберта Кочаряна и других представителей прежнего правительства на предстоящих внеочередных парламентских выборах, действующее правительство не наберет достаточно голосов, чтобы вернуться к власти: “Я делаю официальное предложение, от Роберта Кочаряна до других представителей бывшего правительства, отойдите в сторону, и мы этих людей с их лидером Николом Пашиняном превратим в небольшую оппозиционную фракцию”, - сказал Марукян.

О проведении в Армении 20 июня внеочередных парламентских выборов премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил 18 марта после встречи с руководителем парламентской фракции “Процветающая Армения” Гагиком Царукяном, после более ранних обсуждений с президентом Республики Армения, с руководителем фракции “Мой шаг” и руководителем фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном.