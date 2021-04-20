Время в Ереване: 11:07:36,   20 Апрель

Поиски останков погибших военнослужащих продолжаются в Гадрутском районе

Поиски останков погибших военнослужащих продолжаются в Гадрутском районе

Поиски останков военнослужащих, погибших во время боевых действий, продолжаются в Гадрутском районе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

С 13 ноября 2020 года по настоящее время спасатели Государственной службы по ЧС проводят поисково-спасательные работы на территориях, находящихся под контролем Арцаха.

В результате поисков, проводимых на территориях Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана,в течение 5 месяцев обнаружены останки 1 544 погибших, 27 из которых, по предварительным данным, являются гражданскими лицами.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации