Поиски останков погибших военнослужащих продолжаются в Гадрутском районе

Поиски останков военнослужащих, погибших во время боевых действий, продолжаются в Гадрутском районе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

С 13 ноября 2020 года по настоящее время спасатели Государственной службы по ЧС проводят поисково-спасательные работы на территориях, находящихся под контролем Арцаха.

В результате поисков, проводимых на территориях Арцаха, оказавшихся под контролем Азербайджана,в течение 5 месяцев обнаружены останки 1 544 погибших, 27 из которых, по предварительным данным, являются гражданскими лицами.