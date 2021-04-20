В рамках мероприятий Франкофонии в Ереване состоится вечер французской камерной музыки

В рамках месячника Франкофонии 20 апреля Ереванская государственная консерватория имени Комитаса и концертный зал Арама Хачатуряна приглашают принять участие в концерте французской камерной музыки.

Как передает «Арменпресс», на вечере прозвучат произведения Мориса Равеля, Габриэля Форе, Жюля Масне, Франсиса Пуленка, Клода Дебюсси, Артура Онегера.

Выступят пианисты Маргарита Мкртчян, Армен Агаджанян, Анна Чугурян, Армен Саакян, Маргарита Асатрян, Рузанна Хасапетян, виолончелист Андраник Агаджанян, сопрано Анжела Бадалян, флейтистка Тамар Арутюнян, тенор Гурген Погосян, кларнетист Нарек Атоян.