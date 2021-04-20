Совет старейшин Еревана принял решение о внесении изменений в структуру аппарата мэрии

После ликвидации территориальных отделений социального содействия Совет старейшин Еревана на 3-м заседании 6-й сессии решил в штатные списки внести изменения.

Как сообщает «Арменпресс», первый заместитель мэра Еревана Грачья Саргсян сообщил, что после ликвидации этих отделений полномочия будут осуществлять территориальные агентства социального содействия.

“Для этого процесса крайний срок был установлен 1 апреля, он уже реализован. Сейчас мы должны внести изменения в штатное расписание наших сотрудников” - отметил Саргсян.

Изменения будут внесены в структуру, в штатное расписание аппарата мэрии Еревана и руководителей административных районов, а также в решение об утверждении ставок должностных окладов мэра Еревана, его заместителей, советников, помощников, пресс-секретаря, сотрудников аппарата мэрии, руководителей, заместителей руководителей административных районов и сотрудников аппаратов административных районов.

Председатель постоянной комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам Сатеник Мкртчян отметила, что они обсудили этот вопрос и дали положительное заключение.

“В социальном блоке мы инициировали очень большие изменения, которые вошли в содержательный этап. На данный момент проводятся переподготовка сотрудников социальных отделов административных районов. Вчера я посетила занятие и могу заверить, что наши переподготовленные специалисты с большим воодушевлением передают свои знания”,- отметила член Совета старейшин от фракции “Мой шаг” Гаяне Варданян и добавила, что через несколько дней эти сотрудники сдадут первый экзамен, после чего станет ясно, кто продолжит свое обучение.

Решение было принято 40 голосами при 1 воздержавшемся.