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Президент Армен Саргсян посетил кафедральный собор Св. Григория Просветителя Сюникской епархии

Президент Армен Саргсян посетил кафедральный собор Св. Григория Просветителя Сюникской епархии

Президент Республики Армения Армен Саргсян, находящийся с рабочим визитом в Сюникской области, вместе с Омбудсменом Армении Арманом Татояном, руководителем общины Горис Арушом Арушаняном и руководителями ряда общин посетил кафедральный собор Св. Григория Просветителя Сюникской епархии.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, Армен Саргсяна встретил местоблюститель Сюникской епархии Вардапет Макар Акопян.

Президент возжег свечу в память всех наших военнослужащих и добровольцев, пожертвовавших свои жизни во имя Родины.


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