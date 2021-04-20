Президент Армен Саргсян посетил кафедральный собор Св. Григория Просветителя Сюникской епархии
12:06, 20 Апрель, 2021
Президент Республики Армения Армен Саргсян, находящийся с рабочим визитом в Сюникской области, вместе с Омбудсменом Армении Арманом Татояном, руководителем общины Горис Арушом Арушаняном и руководителями ряда общин посетил кафедральный собор Св. Григория Просветителя Сюникской епархии.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, Армен Саргсяна встретил местоблюститель Сюникской епархии Вардапет Макар Акопян.
Президент возжег свечу в память всех наших военнослужащих и добровольцев, пожертвовавших свои жизни во имя Родины.
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