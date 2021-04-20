Назарбаев призвал производителей вакцин и власти стран мира к тесному сотрудничеству

Производители вакцин от коронавируса нового типа и правительства всех стран должны отказаться от конкуренции и усилить сотрудничество для эффективного противодействия пандемии. Об этом заявил во вторник первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Для человечества важна кооперация производителей вакцин и правительств в решении массовой вакцинации на планете. Конкуренция и политизация в этом вопросе контрпродуктивна, - подчеркнул он на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), выступая в онлайн-режиме. - Нам всем следует понять, что достойно и эффективно ответить на угрозы такого уровня можно только при сотрудничестве и солидарности всей международной семьи наций",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Назарбаева, пандемия должна стать "серьезным звонком для того, чтобы все политики мира признали общность своих интересов". "Глобализация и процессы международного взаимодействия замедлились. <...> Мы видим рост протекционистских настроений по всему миру, происходит внедрение политически мотивированных решений, оказывающих критическое влияние на международные экономические отношения. Нельзя допустить погружения мира в спираль эгоистических односторонних решений", - добавил он.

В этом году АЭФБ проходит с 18 по 21 апреля под лозунгом "Мир в трансформации: объединим усилия ради глобального управления и сотрудничества по инициативе "Один пояс - один путь". В списке наиболее интересных проблем, вынесенных на обсуждение, значатся глобализация и продвижение торгово-экономических отношений в эпоху после пандемии, реформа ВТО, международные усилия для ликвидации бедности. По традиции форум проходит ровно четыре дня, на этот раз - с 18 по 21 апреля. В очном формате в нем приняли участие около 2 тыс. гостей. Как уточнили организаторы, с учетом сопровождающих лиц и обслуживающего персонала количество людей, прибывших на мероприятие в Боао, превысило 4,1 тыс., что соответствует показателю 2019 года.