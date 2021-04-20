Уровень воды озера Севан продолжает подниматься

Уровень воды озера Севан по состоянию на 19 апреля 2021 года находится на отметке 1 900 м 70 см над уровнем моря.

Как сообщили «Арменпресс» в Службе “Армгидромет” МЧС Республики Армения, в сравнении с уровнем воды на тот же день прошлого года уровень воды озера Севан поднялся на 21 сантиметр.

В период с 9 января по 19 апреля 2021 года по тоннельному каналу Арпа-Севан в озеро Севан доставлено 50 млн 902 000 кубометров воды. В реках, впадающих в Севан, наблюдалось увеличение стоков вод.

Хосров Хлгатян