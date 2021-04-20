Армянская делегация в ПА Евронест поднимет вопрос армянских пленных в Азербайджане

На заседании Парламентской ассамблеи Евронест члены армянской делегации поднимут вопрос армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», на брифинге в Национальном собрании заявил депутат фракции “Мой шаг” Арман Егоян.

Егоян напомнил, что обсуждение вопроса армянских военнопленных путем голосования было вынесено в повестку дня пленарного заседания ПАСЕ. “Сегодня в онлайн режиме состоится пленарное заседание Парламентской ассамблеи Евронест. Вчера армянская делегация поднимала этот вопрос, и не только этот вопрос. Это будет предметом обсуждения сегодняшнего пленарного заседания в онлайн формате”, - сказал депутат.

Несмотря на то, что в 8-ом пункте совместного заявления глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября четко подчеркнут обмен военнопленными, заложниками и другими содержащимися лицами и телами погибших, Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая всех армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.