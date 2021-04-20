Миротворцы сопровождали паломников, направляющихся в монастыри Амарас и Дадиванк

Российские миротворцы накануне сопровождали более 50 паломников, направляющихся в монастырские комплексы Амарас и Дадиванк, которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения сторон.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“Дадиванк - один из древнейших христианских монастырей и находится на территории Карвачарского района, который, согласно трехстороннему заявлению руководителей России, Армении и Азербайджана, перешел под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года”, - отмечают в Минобороны РФ.