“Я приехал своими глазами увидеть то, о чем слышу”: президент Армении провел в Горисе ряд встреч

В рамках рабочего визита в Сюникскую область президент Республики Армен Саргсян вместе с Защитником прав человека Армении Арманом Татояном посетил мэрию Гориса, где встретился с главой общины Гориса Арушем Арушаняном, главой общины Сисиана Артуром Саргсяном, главой Хндзореска Ервандом Малунцем, главой Арташена Арменом Хачатряном и с главой Караунджа Лусине Аветян. Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью Аппарата президента, визит в Сюник планировался давно, но болезнь вынудила его отложить визит.

“Сегодня я приехал своими глазами увидеть то, о чем слышу, о проблемах хочу услышать лично от вас, подумать, чем я могу помочь”, - сказал президент.

Руководители общин представили президенту ситуацию и проблемы, возникшие после войны, вопросы, связанные с безопасностью и демаркацией, они считают приоритетными. Также было отмечено, что жители приграничных общин района, основным занятием которых является животноводство, в настоящее время лишены возможности пользоваться пастбищами, даже своими собственными землями, так как они оказались под контролем Азербайджана. Это усложнило и без того сложную социально-экономическую ситуацию.

Были упомянуты проблемы, вызванные безработицей, особенно в сфере туризма, а также проблемы, связанные с инфраструктурой. На встрече также обсуждались возможности президентского института по содействию решению проблем.

Отвечая на вопросы, коснувшись представленных проблем, президент Саргсян заверил, что он в рамках полномочий института президента постарается максимально помочь решению их проблем.