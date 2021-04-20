В Арцахе началась вакцинация населения от COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха, уточняя, что вакцинация проводится российской вакциной “Спутник-В” и вакциной “АстраЗенека”.

“Мы рекомендуем и просим людей, входящих в группы риска, в частности, медицинских работников, 65-летних хронически больных, всех, желающих пройти вакцинацию, позвонить или прийти в Центр эпидемиологии и гигиены “ГНКО Министерства здравоохранения Республики Арцах” в отдел по вакцинации населения”, - информирует Министерство здравоохранения Арцаха.