Для гарантий прав человека должна быть создана зона безопасности: президент РА и Омбудсмен в Сюнике

19 апреля начался совместный визит президента Республики Армения Армена Саргсяна и Защитника прав человека Республики Армения Армана Татояна в Сюникскую область. Как передает «Арменпресс», Омбудсмен сообщил, что в селе Хнацах Сюникской области они провели ряд встреч. Отмечается, что приоритетным вопросом является восстановление прав жителей села, которые были нарушены из-за непосредственного присутствия азербайджанских вооруженных сил в окрестностях их села. Из соображений безопасности жители не могут пользоваться своими землями и садами, пастбищами и полями. Из-за этого люди лишены семейного источника дохода. Другими словами, нарушена их экономическая деятельность, нарушены их имущественные и другие жизненно важные социально-экономические права.

Кроме того, на карту поставлены и другие международно признанные права на жизнь, здоровье, физическую и психическую неприкосновенность гражданских лиц. Сложившаяся ситуация проблематична и с точки зрения интересов детей и их безопасности.

Обсуждались и другие вопросы, волнующие жителей Хнацаха, связанные с правами жителей села после перехода их села в приграничную зону и с содействием государства в социально-экономических вопросах. Вопрос прав детей рассматривался, в частности, в связи с детским садом, посещением школы, их образованием и т. д.

В Горисе при участии президента и Защитника прав человека прошли совместные обсуждения с главой общины Горис, с главами сел Арташен, Неркин-Хндзореск, Караундж и ряда других сел, а также с главой общины Сисиана. Подробно обсуждались вопросы, касающиеся прав человека в общинах и их беспокойств.

Очевидно, что присутствие азербайджанских военнослужащих возле сел Сюникской области не имеет под собой законных оснований, это незаконно. Этот вывод имеет конкретные юридические основания, делающие их присутствие незаконным. Об этом неоднократно говорил Защитник прав человека Республики Армения.

Важна и позиция президента, касающаяся неопределенности в вопросе границ и нарушении прав жителей села. Очевидно, что в Сюнике должна быть создана зона безопасности, гарантирующая права человека.

В аппарате президента и в офисе Защитника прав человека подведут итоги этого совместного визита и будут предприняты соответствующие шаги, в том числе и совместные.