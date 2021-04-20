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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 было зарегистрировано во вторник у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 304 км к юго-западу от индонезийского города Сиболга (провинция Северная Суматра) с населением около 80 тыс. жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.


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