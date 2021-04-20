У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
09:53, 20 Апрель, 2021
Землетрясение магнитудой 6,0 было зарегистрировано во вторник у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 304 км к юго-западу от индонезийского города Сиболга (провинция Северная Суматра) с населением около 80 тыс. жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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