Цены на цветные металлы - 19-04-21

ЛОНДОН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2324.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9317.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2052.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 16459.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 26600.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2876.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.45% и составила 24251.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 49750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.