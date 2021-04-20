Газета “Айастани Анрапетутюн”: Голубые и зеленые территории - невидимые жертвы войны

“До третьей Арцахской войны, до июльской войны, до Апрельской войны 2016 года “Айастани Анрапетутюн” всегда аргументировала, что спровоцированные тюрками войны следует рассматривать и в контексте политики водных войн. Тюркская сторона в советские годы постепенно завоевывала голубые территории Армении. И не случайно, что они всегда зарились на Карвачарский и Кашатагский районы. Проще говоря, тюрки и всегда и сейчас проводят гидротеррористическую политику. Принимая во внимание белый фосфор, использованный в Арцахе во время 44-дневной войны, можно с уверенностью сказать, что тюркская сторона ведет войну и ... против природы.

Вообще природа - необъявленная жертва всех войн. В разговоре с “Айастани Анрапетутюн” наш бывший коллега, ныне проживающий за границей, экоаналитик, агроэколог Галуст Нанян отметил, что, многих должно интересовать, что же является наиболее ярким примером ущерба, нанесенного войной окружающей среде. По мнению международных экспертов по конфликтам (которые также проанализировали влияние войн на окружающую среду), война США во Вьетнаме вошла в мировую историю и как экологическая война, она на первом месте.

В каком же положении наша экология в результате последней арцахской войны?”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.