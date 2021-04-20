“После недавнего заявления Минской группы ОБСЕ и визита спецпредставителя ЕС Тойво Клаара в регион ожидалось, что Азербайджан выйдет на поле конструктивных переговоров, но заявления Азербайджана говорят о диаметрально противоположном. Первый заместитель спикера Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли в минувшие выходные заявил, что миссия Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта завершилась, не начавшись. Представитель ЕС 11-12 марта посетил и Баку. На встрече с ним Алиев роль структур ЕС представил лишь в содействии улучшению отношений Азербайджана с Арменией. Если Азербайджан и Турция действительно хотят прочного мира и сотрудничества в регионе, они должны не просто начать предметные переговоры о статусе Арцаха, но и освободить оккупированные в Республике Арцах территории Гадрута, Мартуни, Шуши и Мартакерта. В противном случае ожидание того, что ситуация в Арцахе и вокруг него может измениться, будут лишь самообманом”.

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