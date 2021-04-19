Около столицы ЮАР бушует пожар: на месте работают около 5 тыс пожарных

Пожарным может потребоваться не менее двух дней, чтобы потушить крупный пожар около столицы ЮАР Кейптауна. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил мэр города Дэн Плато.

Ранее сообщалось, что пожар начался на склонах Столовой горы недалеко от южноафриканской столицы в воскресенье утром. Огонь охватил кампус и библиотеку Кейптаунского университета. Из-за него была закрыта трасса N3, связывающая столицу страны и город Дурбан.

В результате пожара были полностью уничтожены ресторан и чайный сад рядом со знаменитым мемориалом южноафриканскому политику Сесилу Родсу.

"Этот пожар займет не один или два дня", - сказал Плато в ходе брифинга.

По его словам, за последние несколько часов пожар усилился, на данный момент его площадь достигает 500 гектаров. Ситуацию усугубляет ветер скоростью от 16 до 18 метров в секунду. На данный момент на месте работают от 4 до 5 тысяч пожарных, которым помогают добровольцы.

Представитель Южноафриканских национальных парков Рэй Такули также заявил РИА Новости, что ситуацию с пожаром осложняет ветер.

"Сегодня сильный ветер. Но наши команды в горах тушат огонь. Вертолеты не смогли взлететь. Может быть, завтра условия будут лучше", - сообщил Такули.

Он рассказал, что местные жители и представители бизнеса помогают тем, кто занимается тушением пожара.