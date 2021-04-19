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Президент ознакомился с проблемами жителей общин Тех, Хнацах, Хознавар и Вагатур

Президент ознакомился с проблемами жителей общин Тех, Хнацах, Хознавар и Вагатур

В рамках рабочего визита в Сюникскую область президент Республики Армен Саркисян вместе с защитником прав человека Арманом Татояном посетил приграничную общину Хнацах. Президент Саркисян и защитник прав человека встретились и побеседовали с жителями, ознакомились с их проблемами, которые в основном касались безопасности, социально-экономического положения, а также прав человека.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в частности, жители отметили, что некоторые территории, в основном пастбища, после войны перешли под контроль Азербайджана, и теперь, помимо безопасности, они сталкиваются с экономическими проблемами. Они выделили также проблемы, связанные с ремонтом дорог, водоснабжением и газоснабжением.

В Хнацахе президент Саркисян также встретился с главами общин Тех, Хознавар и Вагатур, которые представили свои проблемы.

Президент республики предложил представить более подробную информацию об основных проблемах общин в аппарат президента, а также выразил готовность содействовать в их решении в пределах своих полномочий и возможностей.


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