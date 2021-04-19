Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе во время телефонного разговора обсудили торговлю, энергетику, транспорт, а также борьбу с COVID и поставки "Спутник V". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение практических шагов по дальнейшему всестороннему развитию российско-боливийских партнерских отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической и транспортной областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание главы государств уделили вопросам сотрудничества в сфере здравоохранения. Президенты поговорили о борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также об обеспечении поставок российской вакцины "Спутник V" в Боливию.

"Условлено о поддержании контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.